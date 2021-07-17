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المنفي ناعيا نائب رئيس المجلس الاستشاري: رجلا مخلصا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعى محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، محمد بقي النائب الأول لرئس المجلس الاستشاري، الذي وافته المنية أمس السبت.

وقال المنفى بحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: “فقدت ليبيا النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى  للدولة  “محمد بقي”، الذي وافته المنية اليوم السبت، والفقيد هو أحد الرجال المخلصين الذين عملوا خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، تاركًا خلفه إرث مشرف من العطاء، داعين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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