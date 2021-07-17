مجلة فورميكي الإيطالية: مصير ليبيا سيمر مجددا عبر روما

نشرت مجلة “فورميكي” الإيطالية تقريرا حول الأوضاع في ليبيا، أكدت فيه أن مصير الدولة الليبية سيمر مجددا عبر روما، التي ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعًا، لتقرير مصير انتخابات ديسمبر المقبل.

وأضافت مجلة “فورميكي”، أن الانتخابات تعد خطوة ضرورية، مشددة على ضروة أن تمر عملية الاستقرار الحالية عبر التصويت وتسفر عن ترشيح شعبي لرئيس وبرلمان منتخب.

وشددت المجلة الإيطالية، على ضرورة التوصل لحل جميع القضايا التي أشار إليها المجتمع الدولي غداة مؤتمر برلين 2، والذي عقد الشهر الماضي، موضحة أنه عبر التصويت تأتي إمكانية تنصيب حكومة أقوى وأكثر استقرارًا في طرابلس قادرة على الدفع بالإصلاحات المناسبة، ولها نفوذ أكبر في طلب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، الموجودة بشكل غير قانوني في البلد الأفريقي.

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