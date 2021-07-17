باحث أمريكي: فرنسا قلقة من انتشار الإرهابيين من ليبيا

قال مايكل شوركين الباحث في “مركز راند” البحثي الأمريكي، إن هناك قلقا فرنسيا بشأن تصدير الإرهاب من ليبيا.

وأضاف شوركين في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن تصريحات وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان تعكس قلق فرنسا بشأن انتقال وانتشار الإرهابيين من ليبيا إلى منطقة الساحل والصحراء.

والخميس الماضي، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لليبيا، بتنسيق مكافحة الإرهاب ومنع انتقال المقاتلين الأجانب من ليبيا إلى دول الساحل، مشددا على الإسراع بإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفقا لجدول زمني واضح.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن خلال قمة افتراضية حول دول الساحل الإفريقية، 9 يوليو الجاري، إغلاق فرنسا قواعدها في شمال مالي “خلال أسابيع”، على أن يستكمل ذلك بحلول مطلع عام 2022 في منطقة الساحل الإفريقي، مؤكدا في الوقت ذاته على التزام بلاده بأمن دول الساحل الإفريقي ومكافحة الإرهاب.