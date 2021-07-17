الغويل: مجلس الأمن وجه رسالة واضحة للدبيبة بأن الاعتراف الدولي بحكومته سينتهي يوم 25 ديسمبر المُقبل

أكد الباحث السياسي الليبي حافظ الغويل، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، سافر إلى ليبيا واتجه إلى الأمم المتحدة ثم عاد إلى ليبيا، موضحًا أن هناك ثلاث ملاحظات على تلك الزيارة.

وأوضح في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الملاحظة الأولى تتلخص في أنه لم يتحصل على دعوة لزيارة واشنطن، ولم يستطع ترتيب أي مقابلات مع السياسيين الأمريكين فى البيت الأبيض والكونجرس والخارجية، وما إلى ذلك.

ولفت إلى أن الملاحظة الثانية تتمثل في عدم مصاحبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش له في اجتماع الأمم المتحدة، وأن أغلب من كانوا ضمن وفده مستشاريه وأقربائه.

واختتم بالإشارة إلى أن مجلس الأمن أعطاه رساله واضحه لا لبس فيها، بأن الاعتراف الدولي بحكومته سينتهي يوم 25 ديسمبر المُقبل

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