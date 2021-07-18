الأمم المتحدة: 6521 لاجئا غادروا ليبيا خلال 4 سنوات

كشفت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن مغادرة 6521 من اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين من ليبيا ضمن عمليات إعادة التوطين في بلدان ثالثة منذ العام 2017 حتى الآن، بما فيهم 322 في العام 2021.

وأشارت المفوضية في بيان، الجمعة، إلى إطلاق رحلة إجلاء إنساني، الخميس الماضي، من ليبيا، بعد أن كانت معلقة بسبب الأزمة الوبائية. حيث غادر 133 من طالبي اللجوء طرابلس إلى رواندا.

ويتعلق الأمر بلاجئين رجال ونساء وأطفال من إريتريا والصومال وجنوب السودان والسودان ، وكان معظمهم ضحايا للإتجار أو ناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره من أشكال الإساءة. وتسببت إجراءات السفر المتعلقة بفيروس «كورونا» والمعايير الصارمة لإعادة التوطين في بعض البلدان في تأخير سلسلة التقييم وإعادة توطينهم.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ظروف إعادة التوطين تختلف من بلد إلى آخر، على سبيل المثال، يرغب البعض فقط في إعادة توطين الأشخاص مع أسرهم، في حين أن بعض البلدان ليس لديها هياكل لاستقبال الأطفال غير المصحوبين بذويهم كما أن هناك أيضًا قيود على الجنسيات.