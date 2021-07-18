أردوغان: حققت نجاحات في ليبيا وليس لي فيها أطماع شخصية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه حقق نجاحات في ليبيا على الرغم من الانتقاد الدولي لتدخله فيها ونقله آلاف المرتزقة الأجانب في البلاد.

وقال أردوغان في تجمع في مدينة إسطنبول للتركية، إنه حقق نجاحات دبلوماسية وعسكرية خلطت الأوراق “ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع”.

وقال: “نعمل من أجل الوقوف إلى جانب أشقائنا ممن يرغبون بالسير معنا في مناطق أخرى من العالم”، مدعيا أنه لا أطماع شخصية له وأن ما يقوم به بالتدخل في ليبيا وسورية واذربيجان ياتي من منطلق الاصغاء “لنداءات أشقائنا الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دمية بأيديهم، ونفي بالمسؤولية التاريخية تجاههم”.

وفي اشارة الى التدخل في سورية قال ان “الجيش التركي سطر الملاحم بأدائه في حماية الحدود والقيام بعمليات عبر الحدود ودعمه للدول الصديقة والشقيقة”.

وارسلت تركيا قوات من مليشياتها العاملة في سورية اكثر من 12 الف مقاتل مقابل مبالغ مالية زهيدة رفضت تسليمهم اياها بعد وصولهم الى طرابلس مما ادى الى فرار العشرات بحثا عن لقمة العيش وخاصة من لواء السلطان مراد وفرقة الحمزات ولواء المعتصم بالله و لواء صقور الشمال، والفرقة التاسعة، وفيلق الماجد، وفرقة المعتصم.