الشيباني: يجب أن يسبق الانتخابات خروج القوات الأجنبية لتكون في مأمن من الابتزاز

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أنه يجب أن يسبق ‏الانتخابات المقبلة، خروج القوات الأجنبية.‏

وأشار الشيباني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في نهاية ‏‎ديسمبر المقبل، لن تكون الحل للأزمة في ليبيا، معتبرًا أن مشكلة ‏ليبيا مشكلة أمنية وليست سياسية.‏

ولفت إلى أن الانتخابات القادمة ليست الحل لأنها مجرد استبدال ‏‏200 عضو بـ200 عضو آخرين، ومازالت الأوضاع كما هي والأمور ‏المعرقلة لعمل مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة كما هي.‏

وأضاف بقوله: “المشكلة الحقيقية في ليبيا هي الأوضاع الأمنية غير ‏المستقرة ووجود جماعات مسلحة خارج الدولة وانتشار الأسلحة ‏ووجود قوات أجنبية‎”.

وتحدث عنه أن عندما يتم سحب القوات الأجنبية، ستكون ‏الانتخابات فعالة ولها نتائج طيبة، لأنها تأتي بالاستقرار وبحرية ‏الحكومة في التصرف وأن تكون في مأمن عن الابتزاز والضغط ‏والوضع غير الآمن.‏

وأتم بقوله “الأمم المتحدة إذا كانت جادة بالفعل، فلابد أن تفرض ‏الحل السلمي ولابد أن تسعى إلى إخراج المرتزقة وإخراج القوات ‏الأجنبية من جميع أنحاء ليبيا دون استثناء، وتسعى إلى التوصل إلى ‏تفاهم مع الجماعات المسلحة ونزع السلاح ودمج هذه ‏المجموعات في الشرطة أو الجيش أو في أعمال مدنية أخرى، مما ‏يساهم في نزع فتيل الحرب”.‏

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