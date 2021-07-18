الشيباني: يجب أن يسبق الانتخابات خروج القوات الأجنبية لتكون في مأمن من الابتزاز

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أنه يجب أن يسبق الانتخابات المقبلة، خروج القوات الأجنبية.
وأشار الشيباني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في نهاية ديسمبر المقبل، لن تكون الحل للأزمة في ليبيا، معتبرًا أن مشكلة ليبيا مشكلة أمنية وليست سياسية.
ولفت إلى أن الانتخابات القادمة ليست الحل لأنها مجرد استبدال 200 عضو بـ200 عضو آخرين، ومازالت الأوضاع كما هي والأمور المعرقلة لعمل مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة كما هي.
وأضاف بقوله: “المشكلة الحقيقية في ليبيا هي الأوضاع الأمنية غير المستقرة ووجود جماعات مسلحة خارج الدولة وانتشار الأسلحة ووجود قوات أجنبية”.
وتحدث عنه أن عندما يتم سحب القوات الأجنبية، ستكون الانتخابات فعالة ولها نتائج طيبة، لأنها تأتي بالاستقرار وبحرية الحكومة في التصرف وأن تكون في مأمن عن الابتزاز والضغط والوضع غير الآمن.
وأتم بقوله “الأمم المتحدة إذا كانت جادة بالفعل، فلابد أن تفرض الحل السلمي ولابد أن تسعى إلى إخراج المرتزقة وإخراج القوات الأجنبية من جميع أنحاء ليبيا دون استثناء، وتسعى إلى التوصل إلى تفاهم مع الجماعات المسلحة ونزع السلاح ودمج هذه المجموعات في الشرطة أو الجيش أو في أعمال مدنية أخرى، مما يساهم في نزع فتيل الحرب”.
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