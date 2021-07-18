الجدي: رفض الحافي لولاية الجنائية الدولية خطوة إيجابية

وصف الدبلوماسي السابق إشتيوي الجدي رسالة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، المستشار محمد ‏الحافي الموجهة إلى رئيس ‏المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن عدم ولاية محكمة الجنايات الدولية على ليبيا، بأنها خطوة ‏على الطريق الصحيح وإن جاءت متأخرة.‏

ولفت الجدي في مقال نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى ‏أنه فيما سبق لم يحرك ساكنا في هذا الاتجاه، مع أنه كان يفترض به ‏التدخل منذ البداية بما يحفظ للقضاء الليبي حقه في الولاية ‏القضائية، لكنه للأسف ترك مسألة النظر في مطالب المحكمة ‏الجنائية الدولية بيد المجلس الانتقالي ووزارة ‏العدل بالحكومة الانتقالية.‏

وأشار إلى أن هذا الأمر نجم عنه انفراد المدعو لويس موريس ‏أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالقائمين على ‏السلطة التنفيذية الانتقالية، مستغلاً حيث استغل جهلهم، واستنفر مشاعرهم الحاقدة على رموز النظام ‏السابق. ‏

وذكر الجدي أنه في الوقت الذي نعتبر فيه هذه الصحوة خطوة في ‏الاتجاه الصحيح، وفي غاية الأهمية، لا بد ان تعقبها خطوات من ‏أجل رد الاعتبار للقضاء الليبي، ويستلزم الأمر بالضرورة ملاحقة كل ‏أولئك الذين فرطوا في حق الولاية القضائية للقضاء الوطني الليبي.‏

وأكد أنه على على رأس من فرطوا في حق الولاية القضائية الليبية، ‏هؤلاء وزير عدل حكومة الوفاق المنتهية ‏ولايتها محمد لملوم، و مندوب ليبيا السابق لدى المحكمة ‏الجنائية الدولية أحمد الجهاني، اللذان تنازلا عن حق ولاية القضاء الوطني الليبي ‏خلال حضورهما لجلسة دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية ‏الدولية المنعقدة في مقرها بمدينة لاهاي يومي 11و12 ‎نوفمبر 2019.‏

وأشار إلى أن تصرفهما على هذا النحو يتنافى مع نص المادة 493 ‏مكرر (ا) الفقرة (د) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي التي تحظر ‏بشكل قطعي تسليم المواطن الليبي للخارج، ناهيك عن تعارض ‏تصرفهما مع مواقف سابقة اتخذتها السلطات الليبية، وما فتئت ‏تصر عليها، فضلاً عن تناقض تصرفهما مع روح قانون العفو العام ‏رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب الليبي.‏

وأضاف بقوله”رسالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي تعد ‏خطوة إيجابية لتعزيز هيبة القضاء الليبي، إلا أنه لا يزال ينقصها ‏عنصر تفعيلها”.‏

واستمر قائلاً: “يستوجب الأمر توجيه رسالة رسمية باسم ‏محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لكريم خان، ‏المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن إحاطة ‏بالموقف الليبي الرسمي حسب ما جاء في رسالة محمد ‏الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي المشار إليها”.‏

واستدرك قائلا “أما بخصوص طلب تجديد مهمة أحمد ‏الجهاني، بصفة مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، فإن ‏تجربتنا خلال العشر سنوات الماضية، دلت على أنه لم يحقق فيها ‏شيئا يذكر، لذلك فلا فائدة تُرجى منه، ويجب محاسبته على ‏التواطؤ مع الغير مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، إضرارا ‏بموكله الدولة الليبية”.‏

وأكد أن تصرف الجهاني ولملوم، يمكن أن يعتبر يستدعي عزلهما ‏ومعاقبتهما. ‏

وأتم قائلا “اخيراً، اقتبس خاتمة مقالة معنونة تحت عنوان التآمر ‏على العدالة.. سقط القناع عن أوكامبو، كنت قد حررتها باسم ‏مستعار، في شهر مايو سنة 2012، ونُشرت آنذاك في عدة ‏صحف إلكترونية ليبية وعربية، جاء فيها: ما جرى ويجري في ليبيا ‏يجعل الإنسان يقف حيرانا، ويتسأل أين هي الإنسانية؟ لماذا يُحرّف ‏مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية النص ويُخرِج الوقائع على غير ‏ما هي عليه لإرضاء طرف قوي على حساب آخر ضعيف، فأين ‏المبادئ والأخلاق؟ أين القيم والمثل الإنسانية؟ متى يعي عقلاء ‏المجتمع الدولي حجم الظلم الذي وقع على ليبيا وشعبها؟ والسؤال ‏الأهم متى يدرك الليبيون بأنهم جميعاً في خطر ما دام ناقة البسوس ‏الأجنبية مازالت تسرح بينهم؟”.‏

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