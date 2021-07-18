بوراص: القضاء الليبي يشجع على ارتكاب الجرائم والانتقام

وصفت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، مطالبة المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد محكمة الجنايات الدولية عما أسمته “القيام بدورها تجاه الضحايا والمنكوبين في ليبيا”، بـ”الطلب الغريب”.

ورأت، في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “المجلس بهذا الطلب يساهم في الإفلات من العقاب والتشجيع على ارتكاب الجرائم والفظائع في حق المدنيين والعزل”، بحسب قولها.

وعززت رأيها بالإشارة إلى “الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها ليبيا، حيث لا يوجد سلطة للقانون الليبي ولا للمؤسسات الأمنية والعدلية على أرض الواقع”، بحسب قولها.

وقالت إن “المؤسسات الأمنية والعدلية تعيش نزاع الشرعية على ممارسة دورها وتفعيل أدواتها، بينما المنكوبين في ليبيا وضحايا الجرائم أصبح عددهم أكبر من عدد الناجين من الانتهاكات والفضائع والجرائم المسجلة ضد الإنسانية”، بحسب قولها.

وتابعت: “لم نر من الجهات العدلية والقضائية في الدولة الليبية أي خطوات أو مشروع لإصلاح المنظومة الجنائية وأدواتها في تحقيق العدل وإنفاذ القانون ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، منظومة صدئة غير قابلة للتطور وقرارته تؤدي لتآكل وزيادة حجم المعاناة وتضاعف وتيرة العنف والجرمية والانتقام”، بحسب قولها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

