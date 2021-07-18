مركز مصراتة الطبي: المسؤولون عن سحب ‏العينات أصيبوا بكورونا و4 أشخاص توفوا بسبب نقص الأكسجين

كشف عضو المكتب الإعلامي بمركز مصراته الطبي علي أبو رويلة، عن إصابة عدد كبير من العناصر الطبية المسؤولة عن سحب العينات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
أبو رويلة، وفي تصريحات عبر منصة “فواصل”، قال: “نأمل من الحكومة التدخل، و مساندتنا و لو بشكل بسيط بالمعدات الطبية”.
ولفت إلى أنه تم ملاحظة التزام المواطنين مؤخرًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتجاوبهم معها، مشيرًا إلى أن حصيلة الوفيات نتيجة عطل منظومة الأكسجين أمس وصلت إلى 4 أشخاص.
وتحدث عن أنه سيتم افتتاح اليوم مركز العزل، في ظل اكتظاظ مراكز العزل الأخرى بالمصابين بكورونا.
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