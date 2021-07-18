مركز مصراتة الطبي: المسؤولون عن سحب ‏العينات أصيبوا بكورونا و4 أشخاص توفوا بسبب نقص الأكسجين

كشف عضو المكتب الإعلامي بمركز مصراته الطبي علي أبو رويلة، ‏عن إصابة عدد كبير من العناصر الطبية المسؤولة عن سحب ‏العينات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.‏

أبو رويلة، وفي تصريحات عبر منصة “فواصل”، قال: “نأمل من الحكومة التدخل، و مساندتنا و لو بشكل بسيط ‏بالمعدات الطبية”.

ولفت إلى أنه تم ملاحظة التزام المواطنين مؤخرًا بالإجراءات ‏الاحترازية والوقائية، وتجاوبهم معها، مشيرًا إلى أن ‏‎ ‎حصيلة الوفيات ‏نتيجة عطل منظومة الأكسجين أمس وصلت إلى 4 أشخاص.‏

وتحدث عن أنه سيتم افتتاح اليوم مركز العزل، في ظل اكتظاظ ‏مراكز العزل الأخرى بالمصابين بكورونا.‏

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