مكافحة الأمراض توزع لقاح “سبوتنيك” لعدد من المدن

أخبار ليبيا 24 – خبر

وضع المركز الوطني لمكافحة الامراض خطة بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي بمنح اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين قام مخزن الحلقة الباردة بالجهاز اليوم السبت بإرسال سيارة مبردة تحتوي عدد “7” ألاف جرعة من اللقاح الروسي الجرعة الأولى “sputink ” لمدينة زوارة ، على أن تقوم إدارة الخدمات الصحية في البلدية بتحديد منح اللقاح في مكان عام للمواطنين مدعوم بعيادة متنقلة .

وأكد أمين المخزن الدكتور “عبدالمنعم العوزي” استمرار توزيع اللقاح على فروع الجهاز ، مشيرا إلى أنه تم منح مدينة الزاوية أول أمس الخميس عدد “10” ألاف جرعة من اللقاح منحت للمواطنين في ميدان الزاوية ، كما تم منح عدد”32″ آلف جرعة مساء الأربعاء الماضي لمدينة مصراتة لضمان نجاح خطة المركز لمنح الطعوم لمستحقيها غير المسجلين في المنظومة في الأماكن العامة.