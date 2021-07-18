جمال الحاجي: القذافي «دنس» القضاء الليبي

زعم الناشط السياسي جمال الحاجي، أن الراحل معمر القذافي، «دنس» القضاء الليبي، مدعيا أن أرواحهم كانت ثمنا للدفاع عن عدم تدنيس هذا القضاء، وفقا لقوله.

وقال الجارحي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما هذه السقطة يا هذا. تعمد إبعاد محكمة الجنايات خطوة خطيرة جداً”.

وأضاف “حبل النجاة لـ«مجرم الحرب حفتر» .. ولـ«مجرمي ولصوص سبتمبر وفبراير». هذه مسألة يحق فيها الاجتهاد بفقه المنطق. والعقل. ومصلحة الوطن والمواطن”.

وتابع “مصلحة الأمة الليبية ومستقبلها أكبر من الجميع عندما يتعلق بتفصيل موقف القضاء لحماية المجرمين. فكيف نوقف مجرم حرب مدعوم من دول؟ هل الإجابة نكبل أنفسنا بفزاعة هيبة القضاء؟”.

واستطرد “عندما كنا ندافع عن القضاء الذي دنسه «القذافي» كانت أرواحنا ثمن ذلك وهذا تاريخ ومواقف موثقة. ومع كل هذا لا ولن تتزحزح ثقتنا في قضائنا وقضاتنا الشرفاء. وأستطيع أن أقول إن هذه سقطة ليست هينة”.