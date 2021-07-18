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“عقيلة صالح” يشكل مجلساً للحريات العامة وحقوق الإنسان

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارًا بتشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى تكليف عمر حمد عطية الله رئيسًا، وفوزي عبد الله مفتاح القرمادي نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: سليمة عمر بن نزهة، ناصر مصطفى علي، يزيد محمد بالقاسم رحيل، رجب عوض رجب أخليف، عبد الجواد محمد الشين.
وتضمنت المادة الثانية من القرار تكليف اللجنة مؤقتًا بإدارة شؤون المجلس إلى حين انتخاب أعضاء المجلس من السلطة التشريعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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