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«الزوبية»: أردوغان هو من اختار وعيّن سفير أمريكا في تركيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة، أن الرئيس التركي، أردوغان، هو من اختار وعيّن سفير أمريكا في تركيا، على حد قوله.

وقال الزوبية، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أردوغان اشترط على بايدن تعيين جيفّ فليك سفيرا لأمريكا في أنقرة”.

وأضاف “اختار هذا السفير لأنه رجل دولة من الحزب الجمهوري ووقف ضد ترامب (واعتبره انقلاب على الديموقراطية) وغير مقتنع بمجزرة الأرمن ويسعى إلى تسوية الخلافات مع تركيا”.

وتابع “هناك تقرير لـCIA بأن أردوغان هو من عيّن جيف سفيرًا في أنقرة بمواصفاته ووافق بايدن”.

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أردوغان أمريكا الزوبية بايدن تركيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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