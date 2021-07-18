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السويلحي ينتقد مطالبة القضاء الليبي بمنع ملاحقة مجرمي الحرب

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلي مطالبة القضاء الليبي بمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة مسؤولي جرائم الحرب في ليبيا.

وقال السويلحي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” :”القضاء الليبي يطالب بمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة مسؤولي جرائم الحرب في ليبيا ويقول إنه قادر على ذلك”.

وتابع الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة :”الواقع (خطف سرقيوة وجرائم شارع الزيت مثلا) يؤكد عجز القضاء الليبي”.

وتساءل السويحلي قائلا :”هل القضاء الذي يختارون قياداته في طبرق؛ تكون ولايته غرب البلاد فقط؟”.

وختم منشوره بالقول :”فزاعة الحرص على السيادة لا تنطلي علينا؛ فمواقفكم السابقة لا تُنبئ بذلك”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • هناك مثال اولى بذكره ياسيد وهو اختطاف رئيس الحكومة علي زيدان في ملابس النوم .
    وهناك عشرات المختطفين والمختطفات في العاصمة وما حولها . فلماذا نسيت هذا ؟

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