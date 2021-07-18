الدبيبة يتفقد عددًا من مراكز العزل في طرابلس

ليبيا – تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فور عودته من نيويورك عددًا من مراكز عزل المصابين بوباء كورونا في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة، أشار إلى أن الأخير قام بهذه الزيارة التفقدية برفقة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ للاطلاع على سير العمل داخل هذه المراكز ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة.

وأضاف البيان: إن الدبيبة استمع بشكل مباشر للمرضى وتعرف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم بالمراكز، فضلًا عن لقائه بعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة، لمتابعة العراقيل والصعوبات التي تواجه عملهم، وعلى رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة ونقص المعدات الطبية والأدوية.

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