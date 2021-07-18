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“دردور”: لن نقبل بالانتخابات قبل انسحاب “حفتر وعقيله” من المشهد

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

لايزال فرج دردور المقيم في تركيا والتي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه «باحث ومحلل سياسي»، يمضي قدمًا في مجال  قراءة الطالع والتنبؤ بالمستقبل الذي اقتحمه مؤخرًا، حيث ادعى سابقًا أن نتيجة الانتخابات المقبلة في المنطقة الشرقية ستكون «مزورة»، مطالبا برفضها، واليوم يواصل مزاعمه بوجود خطة لتزوير الانتخابات من خلال السيطرة على دوائر الانتخابات وكذلك ترويع الناخبين!، على حد زعمه.

وقال دردور، المؤيد للغزو التركي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:إن “إلحاح مجرمي الرجمة على الانتخابات، ليس انقلابا نحو الديمقراطية، وإنما قدرتهم على التزوير وقد أعدوا العدة لذلك بزيادة سيطرتهم على دوائر انتخابية جديدة، ثم بترويع الناخب والاستفادة من أصوات الكرامة في الغرب!” بحسب ادعائه.

وواصل مزاعمه قائلًا: “لا يمكن القبول بالانتخابات قبل انسحاب حفتر وعقيلة من المشهد مثل السراج!”، على حد قوله.

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الانتخابات حفتر دردور عقيلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من انتم لكي تعطوا الحق لأنفسكم بأن تقبلوا او لاتقبلوا، حتالة ليبيا وخلاصة العائلات الليبية القذرة، ومستقبلاً سيتم سحب الجنسية الليبية منكم وسترى بعدها هل ستستقلكم تركيا ام لا. خسئتم.

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