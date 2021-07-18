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حالة الطقس المتوقعة (الأحد 18 يوليو 2021)

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال، بينما تبقي الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب اليوم.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل 37 درجة مئوية على ابونجيم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.
• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33درجة مئوية، وبين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
• الطقس: السماء صافيةإلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح:  شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، وتصل إلى 37 درجة مئوية على هون.

الكفرة- السرير- تازربو
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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