الجرندي: جامعة الدول العربية لها من الخبرة ما يكفي لمرافقة ليبيا خلال المرحلة الحالية

ليبيا – أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن الوضع في ليبيا يشكل أحد أبرز أولويات تحرك الديبلوماسية التونسية على أعلى مستوى.

الجرندي أوضح وفقًا لبيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية تابعته صحيفة المرصد أن موقف الجرندي جاء خلال مشاركته في اجتماع للمجموعة العربية في نيويورك، ترأسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ للتداول بشأن مستجدات مسار التسوية السياسية في ليبيا.

وأشار الجرندي إلى أن جهود تونس الديبلوماسية سيتم تكريسها لحشد الدعم الدولي والإقليمي لمساعي التسوية السلمية في ليبيا، بما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد، وتعزيز الأمن والسلم في الفضاء العربي، مؤكدًا قدرة جامعة الدول العربية بفضل ما راكتمه من تجارب وخبرات وآليات على مرافقة ليبيا خلال هذه المرحلة.

وأضاف الجرندي: إن بإمكان الجامعة مواصلة تقديم الإضافة والمساعدة على تلبية الاستحقاقات المقبلة.

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