وزارة الداخلية: قتيل ومصاب جراء استهداف المصرف التجاري أوباري

أعلنت وزارة الداخلية مقتل شخص وإصابة آخر جراء هجوم استهدف المصرف التجاري أوباري.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تدين الهجوم الإجرامي الذي وقع ليلة أمس الأول على مصرف التجاري بمدينة أوباري من قبل مجموعة إجرامية خارجة عن القانون، مما أسفر عن إستشهاد ر.ع “محمد علي محمد جبريل” التابع لفرع مصلحة أمن المرافق والمنشآت سبها وإصابة الشرطى “نورالدين محمد عبد النبى” وهما يؤديان عملهما في حراسة المصرف.

وأصدر وزير الداخلية المكلف عميد بشير الأمين تعليماته العاجلة للأجهزة الأمنية بمباشرة عمليات البحث والتحري للقبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.