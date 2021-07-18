الرئاسي يسلم تقرير التدقيق المالي الأممي لحسابات المركزي إلى الكبير والحبري

ليبيا – سلم ديوان المجلس الرئاسي أمس السبت بشكل رسمي، تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، إلى مكتب المحافظ في طرابلس الصديق الكبير، وإلى مكتب نائب المحافظ في البيضاء علي الحبري.

رئيس المجلس الرئاسي كان قد استلم التقرير بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الرئاسي المنفي من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “يان كوبيش”، في جلسة علنية يوم 8 يوليو 2021؛ حيث أثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين.

يذكر أن شركة “ديلويت” العالمية المتخصصة في التدقيق المالي، قد عملت على مدى عامين على مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.

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