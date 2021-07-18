الدبيبه يتفقد مراكز العزل في طرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وزير الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدد من مراكز العزل بمدينة طرابلس .

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن الدبيبه اطلع خلال الجولة التفقدية على سير العمل داخل مراكز العزل، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة وأستمع للمرضى وتعرف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لهم بالمراكز .

كما التقى الدبيبه بعدد من الأطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، حيث أستمع إلى العراقيل والصعوبات التى تواجه عملهم، والتي على رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة، ونقص المعدات الطبية والأدوية.

وأعطى الدبيبه تعليماته لوكيل وزارة الصحة بمعالجة هذا الأمر وتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون اي تأخير.