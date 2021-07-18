طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 18 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 18 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء معتدلة على اغلب مناطق الشمال بينما تبقي الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب هذا اليوم.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى اخر مع احتمال سقوط امطار متفرقة على سرت .

• الرياح:شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، وتسجل (37) مْ على ابونجيم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط امطار متفرقة على المنطقة الممتدة من بنغازى حتى مرتفعات الجبل الاخضر .

• الرياح:شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (29- 33) مْ،ومابين (36- 39) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافيةإلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39- 43) مْ، وتصل إلى (37) مْ على هون.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح:شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:14).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09).

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