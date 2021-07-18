الدبيبه يتابع الوضع الوبائي لكورونا

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الوضع الوبائي لفيروس كورونا خلال اجتماع موسع ضم وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارة الداخلية بشير الأمين بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في جمهورية تونس.

واستمع الدبيبه للاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة لفترة إجازة عيد الأضحى، والخطط الاحترازية في حال تفاقم الحالة الوبائية في المراحل القادمة كما تم التشاور وبحث التدابير والإجراءات التي سيتم إقرارها خلال فترة إجازة العيد للحد من انتشار الوباء.

وقدم أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين العالقين بتونس إلى الدبيبه نتائج أعمال اللجنة والتي كلفت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة لليبيا عقب التأكد من سلبية اختباراتهم من فيروس كورونا، والتي كلفت أيضًا بحجر من ثبت إصابته بالفايروس في فنادق على نفقة الحكومة الليبية إلى حين تمام شفائهم بإذن الله.