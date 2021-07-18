منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق: بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع

ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح بمكتبه خلال اليومين الماضيين وفدًا ضم آدم رامي رئيس التجمع الوطني، التباوي وإبراهيم عادل رئيس منظمة التسامح للحقوق الإنسان، وعبد الله الشريف وموسى علي كممثلين عن منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب.

وخلال كلماتهم المتتالية عرض أعضاء الوفد بحسب المكتب الإعلامي التابع للمفوضية المشاكل والمعوقات التي تواجه مكوني الطوارق والتبو.

وتناول اللقاء سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات لتجاوز هذه المرحلة وفق آليات تضمن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي الختام أكد أعضاء الوفد على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وأنهم في الجنوب يتابعون إنجازات المفوضية ويباركون مجهوداتها الهادفة للوصول الى يوم 24 ديسمبر 2021، وإجراء الانتخابات المقررة في موعدها.

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