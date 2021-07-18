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مديرية شحات تستعد لتنفيذ خطة ضبط الأمن أيام العيد

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شحات في الاستعداد لتأمين ومنع أي خروقات أمنية محتملة خلال أيام عطلة عيد الأضحى.

وجاء ذلك من خلال تنفيذ الخطة المعدة ضمن النطاق الإداري لمديرية أمن شحات، بمشاركة مراكز الشرطة وقسم المرور وشرطة النجدة، بالإضافة إلى البحث الجنائي وقوة التدخل السريع.

وبحسب وزارة الداخلية، تهدف الخطة إلى “منع حدوث الخروقات الأمنية وتعزيز الوجود الأمني والميداني حول الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية، وتنظيم حركة السير على الطرقات العامة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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