مديرية شحات تستعد لتنفيذ خطة ضبط الأمن أيام العيد

شرعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شحات في الاستعداد لتأمين ومنع أي خروقات أمنية محتملة خلال أيام عطلة عيد الأضحى.

وجاء ذلك من خلال تنفيذ الخطة المعدة ضمن النطاق الإداري لمديرية أمن شحات، بمشاركة مراكز الشرطة وقسم المرور وشرطة النجدة، بالإضافة إلى البحث الجنائي وقوة التدخل السريع.

وبحسب وزارة الداخلية، تهدف الخطة إلى “منع حدوث الخروقات الأمنية وتعزيز الوجود الأمني والميداني حول الحدائق والمتنزهات والمجمعات التجارية، وتنظيم حركة السير على الطرقات العامة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية