الوندي: خطاب كوبيتش يوضح ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة لإنجاح خارطة طريق الحوار السياسي

قال المحلل السياسي الليبي علي الوندي إن كوبيش استطاع من خلال خطابه أمام مجلس الأمن إعطاء صورة كاملة عن الصعوبات التي تمر بها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وما تعانيه أمام الأجهزة الحالية والجهات الفاعلة في ليبيا، مشيرًا إلى أن كلمته تشير إلى أن العملية السياسية في ليبيا مهددة تماما في حال لم يتم حلها.

وأضاف الوندي في تصريحات لـ “العين الإخبارية”، أن الخطاب يوضح أيضاً ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة لإنجاح خارطة طريق منتدى الحوار السياسي وقرارات صارمة أخرى ضد المعرقلين لتصويت ديسمبر.

وشدد على ضرورة استغلال دفعة أعضاء مجلس الأمن حيث قد يكون ذلك الفرصة الأخيرة للأطراف الليبية للتغلب على أي اشتباكات أخرى والسير نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تضع حداً للتقسيم.

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