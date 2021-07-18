نشرة الصيد البحري (الأحد 18 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج على ساحل زوارة ودرنة وطبرق و قليل الاضطراب على باقي الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة .

• السماء قليلة الى السحب صافية.

• الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه هذه الليلة وصباح غد على ساحل زوارة، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر .

• البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة .

• درجة حرارة سطح البحر من 26 إلى 28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤيـة جيدة .

• السماء قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية على معظم الساحل، وغربية على ساحل شحات، وتكون متغيرة الاتجاه صباح غد على ساحل بنغازي وطبرق سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج على ساحل درنة وطبرق و قليل الاضطراب على باقي الساحل.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا