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“الخطوط الأفريقية” تُسيّر رحلة استثنائية للعودة بالعالقين في تونس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية تسيير رحلة استثنائية، اليوم الأحد، للعودة بالمواطنين العالقين في تونس.

وأشارت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن وجهة الرحلة ستكون إلى مطار معيتيقة بطرابلس، وستُقلع من تونس عند الساعة العاشرة ليلاً.

ووجهت الشركة نداء للمواطنين العالقين الراغبين في العودة؛ للتواصل مع مكتب مبيعاتها في تونس، والتواجد في المطار قبل موعد الرحلة بـ5 ساعات.

وشددت الخطوط الأفريقية على ضرورة التزام المسافرين بإجراء تحليل كورونا المعتمد بالباركود ليتمكنوا من السفر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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