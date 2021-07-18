حملات التوعية بكورونا تجوب شوارع درنة مع اقتراب العيد

أطلق الهلال الأحمر فرع درنة حملة توعوية وقائية لمكافحة فيروس كورونا، بالتعاون مع قطاع الصحة درنة وكتيبة 166.

وقام الفريق المشارك في الحملة بجولات ميدانية على الأسواق الشعبية بالإضافة إلى سوق المواشي والشوارع العامة ووزَّع بعض معدات الوقاية الشخصية، وقدم بعض الإرشادات الوقائية للمواطنين.

وقالت إدارة الهلال الأحمر إن الثقة في إحساس المواطنين بالمسؤولية هو خط الدفاع الأول لمواجهة الجائحة، مؤكدة استمرار الحملة طيلة الأيام القادمة لتشمل المصارف والأسواق وأماكن الازدحام.

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