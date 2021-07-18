ليبيا الان

حملات التوعية بكورونا تجوب شوارع درنة مع اقتراب العيد

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الهلال الأحمر فرع درنة حملة توعوية وقائية لمكافحة فيروس كورونا، بالتعاون مع قطاع الصحة درنة وكتيبة 166.

وقام الفريق المشارك في الحملة بجولات ميدانية على الأسواق الشعبية بالإضافة إلى سوق المواشي والشوارع العامة ووزَّع بعض معدات الوقاية الشخصية، وقدم بعض الإرشادات الوقائية للمواطنين.

وقالت إدارة الهلال الأحمر إن الثقة في إحساس المواطنين بالمسؤولية هو خط الدفاع الأول لمواجهة الجائحة، مؤكدة استمرار الحملة طيلة الأيام القادمة لتشمل المصارف والأسواق وأماكن الازدحام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك