عبدالناصر النعاس: هناك أطراف دولية تضغط من كل جهة لإقرار الميزانية

أكد عبد الناصر النعاس، عضو لجنة متابعة عمل مصرف ليبيا المركزي بمجلس النواب الليبي، أن هناك “أطرافا دولية كثيرة تضغط من كل جهة لأجل إقرار الميزانية”.

وقال “النعاس” في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “البرلمان يصر على “تبويب بند التنمية” الذي هو محل جدال، ومعرفة أوجه الصرف الحقيقية لهذا البند، وكذلك بند الطوارئ لهذا السبب”.

وأعرب عن دهشته من الحديث حول تعويضات الشركات التركية، قائلًا: إن “الأهم هو خروج ليبيا من النفق المظلم، ومصلحتها فوق كل المصالح”، مردفا: “إلا إذا كانت هناك معلومات لا نعرفها فهذا شيء آخر”.

وأوضح النعاس، أن “صلاحيات الحكومة الحالية محدودة جدا ووقتها ضيق لا يسمح لها بالخوض في مثل هذه الملفات، إلا في حال كانت الأمور الباطنة غير الظاهرة”، في إشارة إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل آخر.

وأفاد النائب، بأن “الحكومة يمكن أن تصرف هذه التعويضات دون الرجوع لمجلس النواب، لأنها تصرف الأموال مباشرة من المصرف المركزي وفقا لما يسمى بـ(الترتيبات المالية 1 على 12 المتضمن في الاتفاق السياسي”.