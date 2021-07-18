«احتيتة»: «الخليج العربي للنفط» لا يمكنها الاستمرار في الإنتاج بسبب الوضع المالي الحرج

أكد فضل الله عيسى احتيتة، رئيس شركة الخليج العربي للنفط، أن الشركة تقوم بمهامها وتنفذ أعمالها على أكمل وجه رغم الظروف والتحديات المختلفة، مشيرا إلى أنها وصلت لمستويات مرتفعة بفضل سواعد أبنائها وجهودهم.

وقال احتيتة تعقيبا على الوضع المالي الحرج الذى تمر به الشركة، في تصريحات له، نشرها الحساب الرسمي للشركة عبر «فيسبوك»: “بالرغم من ذلك، إلا أن الشركة لا تستطيع الاستمرار بدون توفر الميزانيات والنقدية اللازمة لتسيير أعمالها”.

وأضاف “تؤدي أعمالها بدون أن يتم تسييل ميزانيتي أعوام 2020 و2021، مما رتب تراكم الديون والالتزامات ونقص معدات وقطع الغيار المطلوبة للإنتاج والصيانة”.

وتابع “نتيجة لهذا الوضع المالي الحرج وتفاقم المطالبات المالية، فإن الشركة لا يمكنها الاستمرار في الإنتاج بشكل طبيعي، وأن الوضع المالي الحرج يعيق تنفيذ الشركة وأعمالها”.