رئيس «أجوكو»: تراكم الديون والالتزامات مع عدم تسييل ميزانيتي 2020 و2021

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) فضل الله عيسى احتيتة إن «الشركة لا تستطيع الاستمرار بدون توفر الميزانيات والنقدية اللازمة لتسيير أعمالها» مشيرا إلى أن (أجوكو) «تؤدي أعمالها دون أن يتم تسييل ميزانيتي عامي 2020 و2021».

وأوضح احتيته في تصريح صحفي تعقيبا على الوضع المالي الحرج الذى تمر به الشركة ان «شركة الخليج العربي للنفط وهي تقوم بمهامها وتنفذ اعمالها على اكمل وجه رغم الظروف والتحديات المختلفة ، ووصلت بمستويات مرتفعة بفضل سواعد أبنائها وجهودهم».

لكن رئيس الشركة أشار إلى «تراكم الديون والالتزامات ونقص معدات وقطع الغيار المطلوبة للانتاج والصيانة»، موضحا أن الشركة لا يمكنها الاستمرار في الإنتاج بشكل طبيعي ونتيجة لهذا الوضع المالي الحرج وتفاقم المطالبات المالية»، مضيفا أن «الوضع المالي الحرج يعيق تنفيذ الشركة وأعمالها».

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وحسب بيانات رسمية، يصل متوسط إنتاج (أجوكو) من النفط الخام في الظروف التشغيلية الحالية إلى حوالي 378 ألف برميل يوميا، ويصل في حالة تنفيذ المشاريع التطويرية إلى 455 ألف برميل يوميا.

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