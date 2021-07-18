السفارة الأمريكية: السلطات الليبية أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة المواطنين

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن السلطات في البلاد أمام فرصة تاريخة لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أنه بعد الاجتماعات في برلين التي عقدت في شهر يونيو بمقر مجلس الأمن الاسبوع الماضي بات جليا أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر مضيفة أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجلس النواب ومجلس الدولة، أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد.