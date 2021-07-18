كورونا “يتوحّش” في ليبيا.. رصد أكبر معدل إصابات يومي منذ بدء الجائحة

سجلت ليبيا، الأحد، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في مؤشر خطير على تفاقم الوضع الوبائي، وسرعة تفشي سلالات كورونا المتحورة داخل البلاد.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 4061 عينة موجبة من أصل 9927 عينة استلمها المركز عبر 22 مختبراً موزعا على مختلف مناطق البلاد، فيما انقسمت الإصابات بين 2897 حالة جديدة و1164 حالة مخالطة.

وعلى إثر هذه الأرقام، قفزت نسبة الحالات اليومية الموجبة إلى 41%، ما يشي بأن الوضع الوبائي في البلاد قد دخل مرحلة الخطر، ويستوجب وقفة رسمية وجادة لكبح جماح الوباء.

مؤشرات تدهور الوضع الوبائي ظهرت أيضا في حصيلة الوفيات الثقيلة التي كشفت عنها لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث سُجّلت 28 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، فيما بلغت حالات الشفاء 651.

وتشير الإحصاءات العامة إلى أن إجمالي إصابات كورونا “العدد التراكمي” قد بلغ 221495 حالة، فيما قفز عدد الحالات النشطة داخل البلاد إلى 34778، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 183436 حالة، بحسب أحدث إحصائيات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد بن سالم المنظري، قد أعلن أنه “تأكد رسميًا وجود تحوُّرات ألفا وبيتا المثيرة للقلق في ليبيا، كما يُشتبه في انتشار متحوُّر دلتا نظرًا لوجوده في بلدان مجاورة”.

وذكرت “الصحة العالمية” أن مستوى التغطية باللقاحات في ليبيا لا يزال منخفضًا في ظل التلقيح الجزئي لنسبة لا تتجاوز 5.6 في المئة من السكان، وتتفاقم المخاطر بسبب المتحوُّرات الجديدة الآخذة في الانتشار – وأكثرها إثارة للقلق هو متحوُّر دلتا-، إضافة إلى غياب الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية.

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