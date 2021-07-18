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السفارة الأمريكية: المجتمع الدولي يدعم عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا في موعدها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد الانتخابات في موعدها.

وأوضح بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأحد، أنه “بعد الاجتماعات في برلين التي عقدت في شهر يونيو بمقر مجلس الأمن الأسبوع الماضي بات جليا أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر”.

وأوضح بيان السفارة، أن “أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجلس النواب والمجلس الاستشاري، أمام فرصة تاريخية  لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد و المطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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