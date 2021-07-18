وزير الاقتصاد في جولة ميدانية للوقوف على أسعار المواشي

أدى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج جولة ميدانية رافقه خلالها شعبان سويسي عميد بلدية السواني بن أدم وعميد بلدية العامرية حمزة قشوط وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة وذلك للوقوف على أسعار المواشي واستطلاع أراء المواطنين حولها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن عدد من مربي المواشي ناشدوا الوزير ضرورة التدخل للسيطرة على أسعار الأعلاف التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الاضاحي حسب إفادتهم.

وأكد الوزير أن الزيارات الميدانية الموضوعة ضمن خطة عمل الوزارة تهدف إلى الوقوف على مستوى الخدمات المتوفرة لصالح المواطن وتحديد مواطن القصور ومعالجتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل رفع مستوى الخدمات بمختلف القطاعات.