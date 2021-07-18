حملة أمنية مشتركة في مسلاته لتوعية المواطنين من فيروس كورونا

قامت الدوريات الأمنية المشتركة من شرطة قسم النجدة والدوريات ومركز شرطة مسلاته المدينة ومكتب الدعم المركزي مسلاته بجولة داخل المدينة لتوعية المواطنين وتقديم لهم الإرشادات والنصائح حول الوقاية من فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، بحكومة الوحدة الوطنية: “يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون بين مديرية أمن مسلاته ومكتب الدعم المركزي مسلاته في متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا”.

وأضاف البيان “تم تكليف الدوريات الأمنية المشتركة من شرطة قسم النجدة والدوريات ومركز شرطة مسلاته المدينة ومكتب الدعم المركزي مسلاته للقيام بجولة داخل المدينة لتوعية المواطنين وتقديم لهم الإرشادات والنصائح حول الوقاية من فيروس كورونا”.

وتابع “كما قام أفراد الحملة بتنظيم المواطنين في المراكز الصحية أثناء عمليات التطعيم ومنع أي اختراقات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين”.