رسالة “أميركية” لأعضاء ملتقى الحوار ومجلسي “النواب والدولة”

ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في مختلف أرجاء البلاد، والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد. ⁧

وأشارت السفارة إلى أن الاجتماعات التي عقدت في برلين في شهر يونيو بمقر مجلس الأمن الأسبوع الماضي؛ أظهرت أنه بات جليا أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر. ⁧

وجاءت الرسالة الأميركية عبر تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

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