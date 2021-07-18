النيابة العامة تأمر بحبس المقصرين في واقعة نقص الأكسجين بمركز عزل مصراتة

ليبيا – أصدر النائب العام تعليماته بمباشرة التحقيق للوقوف على حقيقة واقعة نقص إمداد المركز المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا في مدينة مصراتة بغاز الأكسجين بشكل أنذر بوقوع خطر محدق بحياة من تم إيوائهم بالمركز.

مكتب إعلام النائب العام أكد قيام النيابة العامة بمباشرة التحقيق واستجواب القائمين على إدارة المركز، واجراء الكشف والمعاينة لمنظومة الأكسجين؛ حيث تبين وجود تسرب تم التعامل معه بطرق تفتقد لأبسط معايير الأمن والسلامة.

وأمرت النيابة العامة بحبس كل من قصر وأهمل في أداء الواجب المسند له.

وقالت إن التحقيقات جارية فيما يتصل باستيضاح العوائق والعراقيل التي حالت دون سير مرفق الصحة بانتظام واضطراد في مجال عمل مجابهة جائحة كوفيد 19.

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