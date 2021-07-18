مفوضية الانتخابات: نلتزم بالمبادي والمعايير المتعارف عليها دولية في تنفيذ العمليات الانتخابية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان جاء فيه انه تلتزم في أدائها وإنجاز واجباتها بالمبادي والمعايير المتعارف عليها دولية في تنفيذ العمليات الانتخابية وحرصها على نيل ثقة الشعب، والارتقاء بسمعتها من بين مؤسسات الدولة، هو هدفها الأسمى والمضي قدما نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وهو خيار لا رجعة فيه.

وتتعهد للشعب الليبي بان انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالا للمساومة، أو محلا للمناقشة، أو وسيلة للمجاملة والمهادنة، مع أي طرف كان، ولن تدخر جهدا في تحقيق تطلعات الليبيين.

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