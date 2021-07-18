بلدية جادو: لا مكان للعزل أو أكسجين لمواجهة كورونا و«لا وجود للدولة لمساعدتنا»

أعلنت بلدية جادو، عدم وجود أماكن للعزل أو الإيواء في البلدية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، كما أعلنت أن أي مريض بكورونا لن يجد الأكسجين لإنقاذه، قائلة «لا وجود للدولة الآن لمساعدتنا».

وقالت البلدية في بيان اليوم، إن مركز العزل بشكشوك تعرض صباح أمس لأزمة حادة في نقص الأكسجين، كادت تدخل المركز في كارثة محققة لوجود ثلاثة حالات تحت الأكسجين المضغوط، فيما تم طلب الاستغاثة العاجلة من عمداء البلديات المجاورة، «وقد تكرمت بلديات الرحيبات وكباو والرجبان، بإنقاذ الموقف، وتغطية العجز موقتا ولمدة لا تزيد عن يومين».

ولفتت البلدية إلى النقص الشديد في التزود بالأكسجين من المصانع التي يتزود بها المرز بسبب الازدحام الكبير عليها، كما أن الاستهلاك حاد هذه الأيام على الأكسجين في أغلب المناطق، مؤكدة صعوبة وتعذر قبول مصابين في مركز عزل شكشوك.

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وطالبت البلدية الأهالي بأخذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمواجهة الأزمة، وعلى رأسها التباعد ولبس الكمامات وعدم التردد والجلوس في المقاهي وعدم السهر في الاستراحات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والامتناع عن المخالطة والزيارات والمصافحة في العيد.

وتابع البيان، «نحذر أنه لو يضاب أي مواطن ويحتاج إلى إيواء بمركز العزل بشكشوك فإنه للأسف لن يجد مكان لإيوائه وعلاجه وقد لا يجد أكسجين لإنقاذه»، مضيفا «الأمر ليس تهويلا إعلاميا ولكنه الواقع المؤسف».

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