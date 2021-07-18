إحصائيات كورونا في ليبيا تثير القلق بشأن المتحور دلتا

رغم استمرار حملات التطعيم في البلاد، شهدت إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ارتفاعا غير مسبوق، حيث سجلت اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021- بحسب ما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض- عدد (4061) حالة إصابة بفيروس كورونا، منها (2897) إصابة جديدة، و(1164) حالة مخالطة من إجمالي (9927) عينة تم فحصها بنسبة إصابة (41%)، كما سجل المركز في نشرته عدد (651) حالة شفاء، وعدد 28 حالة وفاة.

واعتبر الليبيون أن هذه الإحصائية الضخمة تعد ناقوس خطر يدق أبواب ليبيا خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي قد تتزايد معه الزيارات والتجمعات العائلية والتي قد تؤدي بدورها لانتشار الفيروس.

الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقا محمد بعيو، نشر تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب فيها الشعب الليبي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال عيد الأضحى.

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كذلك علق الصحفي الرياضي خيري القاضي على ارتفاع حالات الإصابة من خلال منشور عبر الفيسبوك حمل فيها الحكومة ووزيري الصحة والداخلية المسؤولية، ووصف الوضع بـ”الكارثي”.

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وفي السياق وصف أستاذ علم الفيروسات بجامعة طرابلس وعضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا بـ”المقلق”.

وقال الدغيس في حديثه مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”الوضع أصبح مقلق جدا وهناك أرقام غير مسبوقة تسجل في ليبيا الآن”، موضحا أن الأرقام التي يتم نشرها هي المتوسط الأسبوعي للحالات.

وفيما يتعلق بتأكيدات وجود المتحور “دلتا” شديد العدوى في ليبيا، أكد الدغيس أن المختبر المرجعي لايزال في انتظار وصول المشغلات للتأكد من دخول المتحور “دلتا” إلى ليبيا أو لا، لافتا إلى أن الأمر مسألة وقت، وأن ارتفاع الأعداد والإحصائيات قد يكون مؤشرا على وجود متحور “دلتا” في ليبيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من متحور جديد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر أشد شراسة ويطلق عليه اسم “لامبدا”.

وأضاف الدغيس، أن اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا في اجتماعات متواصلة على مدار 24 ساعة لمتابعة المستجدات والاستعداد لأي طارئ، لافتا إلى أن المسؤولية في كبح هذه الجائحة لها شقين، الشق الأول هو المواطن والذي عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وهو دور مهم لوقف انتشار الفيروس، والشق الثاني يقع على عاتق الدولة من خلال توفير التحصينات بكميات كبيرة حتى يتم تحصين الشعب بالكامل وكذلك تجهيز أماكن العزل وكل ما له علاقة بتوفير المستلزمات الخاصة بالمشغلات وتشجيع الكوادر الطبية.

الجدير بالذكر أن الإحصاءات العامة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كشفت أن إجمالي إصابات كورونا (العدد التراكمي) بلغت 221495 حالة، فيما قفز عدد الحالات النشطة داخل البلاد إلى 34778، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 183436 حالة، بحسب أحدث الإحصائيات.