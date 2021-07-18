«المركزي» يوجه المصارف بفتح أبوابها غدا

وجه المصرف المركزي، اليوم الأحد، جميع المصارف التجارية بفتح أبوابها غدا الإثنين، لصرف المرتبات واستمرار صرف السيولة للمواطنين.

وأرجع المركزي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هذا القرار إلى «تأخر بعض قطاعات الدولة في إحالة المرتبات للمصارف»، وأكد المنشور «توفر السيولة لدى المصارف».

وتساءل مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مواعيد عمل المصارف اليوم الأحد، وغدا الإثنين وقفة عيد الأضحى المبارك، وهو ما تحدثت عنه رسالة دورية من إدارة الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي، تقول إن يومي الأحد والإثنين دوام عادي في جميع المصارف التجارية إلى الساعة الرابعة مساءً.

والأسبوع الماضي، أشارت إدارة الرقابة المصرفية إلى أن عطلة عيد الأضحى تبدأ من الثلاثاء 20 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن تمديد الدوام اليوم الأحد وغدا الإثنين إلى الساعة الرابعة مساء، من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، مؤكدة أن حوافز المرتبات لاتزال ترد إلى المصارف.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت أيام «الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» المقبلة عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى في جميع المؤسسات والهيئات العامة.

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