مدير التطعيمات بالخمس: انطلاق حملة لمن فوق 18 سنة بعد ارتفاع مؤشر الإصابة

أكد مدير إدارة التطعيمات في بلدية الخمس إسماعيل السويعدي، انطلاق حملة تطعيمات ضد فيروس كورونا في البلدية اليوم الأحد، لمن هم فوق 18 سنة، بعد ارتفاع مؤشر الإصابة.

وأضاف السويعدي في تصريح لمنصة فواصل، أن “الإقبال على حملة التطعيمات جيد، وأعطينا 900 جرعة منذ الصباح حتى الآن، والراغبين في الحصول على اللقاح يقفون طوابير أمام مقر الحملة”.

وتابع؛ أن “النوع الذي تنفذ بها الحملة سبوتنيك V الجرعة الأولى، ولم نحدّد رقما للمستهدفين”، موضحًا أنه تم “استهداف بلدية الخمس بسبب مجاورتها لبلدية زليتن التي ينتشر فيها الوباء هذه الفترة”.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كان قد أعلن اليوم الأحد أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة بتسجيل 4061 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 651 ووفاة 28 شخصًا.

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