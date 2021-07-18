إقبال جيّد على التطعيم ضد كورونا في بني وليد.. (صور)

نشر المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، صورا تُظهر سير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بصورة جيدة، داخل المدينة.

ونقل المكتب عن المشرف العام للتطعيمات، صالح عمر الصيعاني قوله إن إقبال المواطنين على التطعيمات ضد فيروس كورونا جيد، كما تم التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أجل سلامتهم، وسيتم توفير كمية أخرى من أجل تطعيم أكبر عدد داخل المدينة.

وأكد الصيعاني عدم تسجيل أي مضاعفات خطيرة لجميع الحالات التي تم تطعيمها، مطالباً جميع المواطنين التسجيل بالمنظومة المخصصة من أجل ضمان حق المدينة من اللقاحات.

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