الرئاسي يعلن موقفه من اعتماد الميزانية العامة للدولة

أصدر المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، بياناً بشأن موقفه من اعتماد الميزانية العامة للدولة.

المجلس الرئاسي، وفي بيانه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “يتابع المجلس الرئاسي بقلق شديد جولات النقاش بين (اللجن المالية بمجلس النواب واللجنة المالية لحكومة الوحدة الوطنية) بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021 ميلادية، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقا للتشريعات المالية النافذة”.

وتابع: “ويؤكد في هذا الصدد على المجتمعين بضرورة تحمل مسئولياتهم أمام الشعب الليبي، وخاص أن نصف السنة المالية قد انقضى، الأمر الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيل باعتمادها للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم وخاصة الأساسي منها، وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليي المنعقد في المجلس الرئاسي الليبي”.

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