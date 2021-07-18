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بعد تخصيص 1.86 مليار لها.. البدء في إجراءات إيداع منحة الزوجة والأبناء

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إجراءات إيداع قيمة منحة الزوجة والأبناء في حسابات مستحقيها.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 186 للعام الحالي، والقاضي بتخصيص مبلغ قدره مليار وستة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار لصرفه لمنحة الزوجة والأبناء ممن هم دون سن الثامنة عشر.

وأكدت الوزارة أنها ستباشر في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع القيمة بحسابات المستحقين مباشرة، وذلك بعد أن يتم إيداع المبلغ في حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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