بعد تخصيص 1.86 مليار لها.. البدء في إجراءات إيداع منحة الزوجة والأبناء

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إجراءات إيداع قيمة منحة الزوجة والأبناء في حسابات مستحقيها.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 186 للعام الحالي، والقاضي بتخصيص مبلغ قدره مليار وستة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار لصرفه لمنحة الزوجة والأبناء ممن هم دون سن الثامنة عشر.
وأكدت الوزارة أنها ستباشر في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع القيمة بحسابات المستحقين مباشرة، وذلك بعد أن يتم إيداع المبلغ في حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي.
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