بعد تخصيص 1.86 مليار لها.. البدء في إجراءات إيداع منحة الزوجة والأبناء

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إجراءات إيداع قيمة منحة الزوجة والأبناء في حسابات مستحقيها.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 186 للعام الحالي، والقاضي بتخصيص مبلغ قدره مليار وستة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار لصرفه لمنحة الزوجة والأبناء ممن هم دون سن الثامنة عشر.

وأكدت الوزارة أنها ستباشر في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع القيمة بحسابات المستحقين مباشرة، وذلك بعد أن يتم إيداع المبلغ في حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي.

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