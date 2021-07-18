حافظ الغويل: مجلس الأمن أعطى الدبيبة رسالة واضحة “الاعتراف الدولي سينتهي 25 ديسمبر”

علق حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى “نيويورك”.

وقال الغويل في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “الدبيبة جى (جاء) لأمريكا ومشى للأمم المتحدة ورجع لليبيا….

ثلاث ملاحظات: الأولى أنه لم يتحصل على دعوة لزيارة واشنطن (مقر البيت الأبيض) أو أي مواعيد مع السياسيين الأمريكيين فى البيت الأبيض والكونغرس والخارجية.. إلخ”.

وأضاف: “ثانيا وزيرة الخارجية ما كانتش معاه (لم تكن معه) و لم تصاحبه فى اجتماع الأمم المتحدة المهم وأغلب الوفد معاه كانو مستشارين وأقرباءه”.

وتابع: “ثالثا مجلس الأمن أعطاه رسالة واضحة لا لبس فيها أن الاعتراف الدولى بحكومته سينتهي يوم 25 ديسمبر”.