مدير مركز مصراتة الطبي: ما زلنا غير قادرين على تمييز السلالات المتحورة لعدم توفر المعدات اللازمة

ليبيا – قال مدير مركز مصراتة الطبي إيهاب البيرة إن هناك إصابات عديدة في فيروس كورونا بالمركز بين الأطقم الطبية.

البيرة أشار وفقًا لمنصة “فواصل” إلى أن مختبر التحليل مستمر في العمل، لكن فريق المسح أصيب كله عدا واحد أو اثنين، ولذلك تعاونّا مع الأطقم التابعة لمركز الأمراض لأخذ المسحات، لافتًا إلى أنه لا يوجد مركز عزل يعمل حاليًا بالمدينة سوى مركز الأورام.

وأبدى استعدادهم لافتتاح قسم العزل بالمركز الطبي، لافتًا إلى أنهم بانتظار توفير وزارة الصحة لخزان أكسجين بعد إعطاء الخزان الخاص بهم لمركز عزل الأورام جراء المشكلة التي واجهها مؤخرًا.

كما أضاف: “نواجه مشكلة عزوف بعض الأطقم الطبية التي لم تصرف مكافآتها منذ أكثر من 6 أشهر، ونحن نسعى إلى توفير كل المعدات الطبية اللازمة والأطقم العاملة قبل افتتاح قسم العزل بالمركز الطبي”.

ونوّه إلى أن المركز الطبي لم يتوقف عن استقبال الحالات المصابة والمشتبه فيها لإجراء الفحوصات والمتابعة الأساسية، مشيرًا إلى أن المركز يواصل استقبال حالات الولادة المصابة بكورونا.

وأوضح أن المركز مستمر في تقديم جميع خدماته الاعتيادية على مدار 24 ساعة دون استثناء، واستقبال كل الحالات في ظل الجائحة.

وفي الختام قال:”ما زلنا غير قادرين على تمييز السلالات المتحورة لعدم توفر المعدات اللازمة لذلك”.

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